رغم اتفاق وقف الحرب.. جيش الاحتلال يُواصل قصف قطاع غزة

كتب : مصراوي

07:38 ص 09/10/2025

قصف قطاع غزة

وكالات

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والغارات وإطلاق النار على قطاع غزة، برغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما قام الاحتلال بقصف مدفعي وإطلاق نار على مناطق وسط وجنوب خان يونس بجنوب القطاع.

أكّد الدفاع المدني في غزة، أن الجيش الإسرائيلي شن اليوم الخميس، ضربات عدة في أنحاء متفرقة من القطاع الفلسطيني، في قصف أتى بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار.

وقال محمد المغير، المسؤول في الدفاع المدني: "إنه منذ الإعلان عن الاتفاق على صيغة مقترح وقف إطلاق النار بغزة الليلة هناك عدد من الانفجارات، خاصة في مناطق شمال غزة"، وفقا للغد.

