الإعلامي الحكومي: 271 غارة إٍسرائيلية أسفرت عن 126 شهيدا في قطاع غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية في القطاع رغم دعوات وقف القصف لليوم الخامس على التوالي.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صادر اليوم: "أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، غير آبهٍ بدعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا بالرد الإيجابي الذي قُدّم على المقترح".

وأضاف: "منذ فجر السبت 4 أكتوبر 2025 وحتى نهاية يوم الأربعاء 8 أكتوبر2025، نفّذ الاحتلال أكثر من 271 غارة جوية ومدفعية وتفجير عشرات العربات المفخخة والتي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين في مختلف محافظات القطاع".

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر واضحة، ما أسفر عن استشهاد 126 شهيدا من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، ومن بينهم 75 شهيدا في مدينة غزة وحدها.

وشدد على أن هذه الجريمة المتواصلة تندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، وتؤكد أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل الدعوات الدولية للتهدئة، ويصرّ على مواصلة القتل الممنهج للمدنيين وتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة.

وحمل الإعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، داعيا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي للتحرك الجاد والفعلي والعاجل لوقف العدوان وترسيخ المعنى الحقيقي لوقف الحرب في قطاع غزة، وفقا للغد.