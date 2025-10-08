‎هنأ السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، القيادة والحكومة والشعب المصري بمناسبة تأهل منتخب مصر الوطني لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2026.

وكتب الزعابي علي حسابه الرسمي على موقع “X” "أتقدم بالتهاني والتبريكات للقيادة والحكومة والشعب المصري الكريم و الأمة العربية بمناسبة التأهل المستحق للمنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2026 ".

‏وتابع "فوز وتأهل وإنجاز جدير نتيجة عمل كبير وعزيمة وإصرار وإخلاص وتفانٍ يبعث بالفخر والإعتزاز للأمة العربية ..ألف مبروك للشعب المصري ونجوم المنتخب والكابتن حسام حسن التلميذ الذي يمشي على خطى معلمه القدير الراحل محمود الجوهري .. ونسأل الله أن يوفقهم في الاستحقاقات المهمة القادمة" .