والدة أسير إسرائيلي بغزة تطالب بإنهاء الحرب

كتب : مصراوي

01:30 م 06/10/2025

والدة أسير إسرائيلي

وكالات


قالت والدة الأسير الإسرائيلي بغزة متان تسنغاوكر للجزيرة إن على طرفي الحرب في قطاع غزة إدراك أن الوقت حان لوقفها، مضيفة أن الوقت حان لإعادة ابنها لمنزله.

وتابعت أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين ستواصل الاعتصام حتى وقف الحرب على غزة والإفراج عن أبنائها.

كما قالت "أنا وعائلات المختطفين نأمل توقيع اتفاق تبادل وعودة أبنائنا"، مشددة على أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته فوتوا الكثير من الفرص لإبرام صفقة تبادل.

وأعربت عن خشيتها أن يقوم نتنياهو بإفشال الصفقة ليبقى على كرسي الحكم، قائلة "على نتنياهو عدم ممارسة ألاعيبه السياسية".

والدة الأسير الإسرائيلي غزة إنهاء الحرب قطاع غزة

