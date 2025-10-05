البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة المحلية.. ما السبب؟

وكالات

صوّت مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأحد، بالأغلبية على مشروع قانون تعديل قانون النقد والبنك في البلاد، يتضمن حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، في خطوة تستهدف الحد من آثار التضخم المزمن وتبسيط المعاملات المالية.

وبموجب القانون الجديد، سيُعاد تقييم العملة الإيرانية بحيث تعادل كل 10,000 ريال حالي ريالًا واحدًا جديدًا، مع الإبقاء على اسم "الريال" كعملة رسمية للبلاد، ولا يصبح القانون نافذًا إلا بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع غير مسبوق لقيمة العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي الذي تجاوز سعره في السوق الموازية 900 ألف ريال، نتيجة العقوبات الاقتصادية المستمرة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات إصلاحية لمعالجة الاختلالات النقدية وتبسيط النظام المالي.

وقالت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، إن التصويت جاء بعد مناقشة ملاحظات مجلس صيانة الدستور، مشيرة إلى أن الهدف من التعديل هو تحسين صورة العملة الإيرانية داخليًا وخارجيًا وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين والشركات.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال الجلسة، ضرورة تسريع تنفيذ نظام القسائم الإلكترونية ودعم مشاريع بناء المساكن باعتبارها خطوات أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأضاف قاليباف أن "الاضطرابات الاقتصادية الراهنة أثرت بشكل مباشر على معيشة شرائح واسعة من المجتمع الإيراني، الأمر الذي يتطلب تحركًا سريعًا من الجهات المعنية لمعالجة التحديات وتحسين الوضع المعيشي".