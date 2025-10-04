مصر تعرب عن تقديرها لبيان حماس ردًا على خطة ترامب

وكالات



أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة حماس ردًا على خطة الرئيس الأمريكي "ترامب"، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، بما يعكس حرصًا من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الفلسطينيين والمحافظة على أرواحهم، والإدراك بأهمية التوافق لمواجهة ما تمر به المنطقة من تاريخ مفصلي ومرحلة فارقة تؤسس للمضي قدمًا نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية المستقلة.



وكررت مصر الإعراب عن تقديرها لجهود الرئيس الأمريكي "ترامب" ومبادرته الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتثمن الموقف الكامل لحركة حماس إزاء الخطة والجهود المبذولة لتهيئة المناخ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأكدت مصر التزامها الكامل بدعم كل جهد أو مبادرة تؤدي إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع وعودة المهجرين إلى ديارهم وأوطانهم، وهو ما يعكس رؤية مصرية متوازنة وحكيمة وموضوعية.



كما أكدت مصر في الوقت ذاته على موقف الرئيس السيسي الثابت من القضية الفلسطينية وحرصه على تكريس الحل السلمي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في ضوء متغيرات الواقع المهمة في العالم.



وتأمل مصر أن يؤدي هذا التطور الإيجابي إلى أن ترتقي كافة الأطراف إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها، والالتزام بالتهدئة على الأرض وإنهاء العمليات العسكرية وتنفيذ المساعدات الإنسانية عبر الآليات الأممية دون تأخير، مضيفة "وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، تمهيدًا لمرحلة جديدة من عملية السلام، يبدأ معها التفاوض على التفاصيل والآليات اللازمة وصولًا إلى وضع التنفيذ على الأرض على نحو يضمن أفق سياسي يقود إلى حل الدولتين الذي توافق المجتمع الدولي على مرجعياته، بما يحقق السلام والازدهار في المنطقة".



كما تعرب مصر عن اعتزامها القيام بأقصى جهد بالتنسيق مع كافة الأشقاء بالدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإزالة المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة.