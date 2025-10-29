

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات.

وجاء في بيان الوزارة: "من الساعة 20:00 حتى 23:00 بتوقيت موسكو من يوم 28 أكتوبر، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 57 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "35 فوق مقاطعة بريانسك، و9 فوق مقاطعة روستوف، و4 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي كالوجا وتولا، و4 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو، بما في ذلك 3 في طريقها إلى موسكو، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.