انفجارات في شمال شرق أوكرانيا وصفارات الإنذار تدوي في 5 مناطق

شهدت عدة مناطق أوكرانية شمال شرقي البلاد، سلسلة من الانفجارات تزامنت مع تفعيل إنذارات الغارات الجوية في 5 مناطق، وسط تصاعد التوترات الميدانية.

قالت خدمة الطوارئ الأوكرانية، إن صفارات الإنذار دوّت في مناطق سومي، دنيبروبيتروفسك، بولتافا، خاركوف، وتشرنيجوف، داعية السكان إلى التزام الملاجئ.

وقال رئيس بلدية سومي، أرتيوم سيمينخين، إن انفجارا وقع في منطقة سومي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس بلدية كونوتوب التابعة لمنطقة سومي، عن وقوع انفجار جديد في المدينة.

كانت التقارير الميدانية الأولى قد تحدثت في وقت سابق من يوم 26 أكتوبر عن سماع دوي انفجارات متتالية في سومي وكونوتوب شمال شرقي أوكرانيا، فيما لم تؤكد كييف بعد ما إذا كانت الضربات ناتجة عن قصف صاروخي أو طائرات مسيرة.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد العسكري في عدد من المحاور الشرقية، وسط تكثيف الضربات الروسية ضد منشآت البنية التحتية العسكرية والطاقة داخل الأراضي الأوكرانية خلال الأيام الأخيرة، وفقا لروسيا اليوم.