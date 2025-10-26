تصاعد التوترات في دير الزور.. اشتباكات مسلحة بين الجيش السوري و"قسد"

دمشق - (د ب أ)

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف ليل السبت الأحد بين قوات الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في بلدتي محكان والكشمة شرقي دير الزور شرقي البلاد.

وذكر "تلفزيون سوريا" على موقعه الإلكتروني اليوم أن الاشتباكات بين الجيش و"قسد" استمرت لساعات، حيث حاولت الأخيرة التسلل إلى عدة مناطق يسيطر عليها الجيش"، مشيرًا إلى أن الجيش أحبط محاولات تسلل قسد إلى نقاط سيطرته، ومؤكداً أنه لا تغيّر في خريطة السيطرة بدير الزور.

وتتجدد بين حين وآخر اشتباكات محدودة بين وحدات من الجيش السوري وقوات قسد في مناطق متفرقة من شمالي وشرقي البلاد، لا سيما في محافظتي دير الزور وحلب.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل عنصرين من الجيش السوري، جراء استهدافهما من قبل قوات قسد في ريف حلب الشرقي.

ولا يزال التوتر يخيم على العلاقات بين الحكومة السورية الجديدة وقسد رغم توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي قائد قسد التي تنتشر في حلب والمدعومة من الولايات المتحدة، على اتفاق في مارس الماضي يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوة في الجيش السوري.