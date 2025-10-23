

وكالات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" تحدث عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

ووصف ترامب التقرير الخاص بـ"وول ستريت جورنال" بأنه "كاذب"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لا علاقة لها بتلك الصواريخ".

وأضاف ترامب، أن صواريخ توماهوك قوية جدا واستخدامها معقد للغاية ويتطلب تدريبا تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر هويتهم قولهم: إن الإدارة الأمريكية ألغت قيودا على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها لها حلفاء غربيون.

وجاء تصريح ترامب قبل يوم من مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس، حيث تأمل الدول الأعضاء في الاتفاق على دعم مالي طويل الأمد لأوكرانيا، ثم يتوجه الجمعة إلى لندن حيث يُعقد اجتماع للدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

وتأتي هذه الجولة على الحلفاء الأوروبيين بعد زيارة زيلينسكي غير المثمرة إلى واشنطن الأسبوع الفائت والتي لم يتمكن فيها من إقناع الرئيس ترامب بتزويد بلاده صواريخ "توماهوك".

وحضّ زيلينسكي عند عودته إلى أوكرانيا، دول الغرب على التخلي عن محاولات التهدئة مع موسكو، مطالبا بالمزيد من الدعم.

وصرّح الرئيس ترامب لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الأربعاء، قائلا: إنه يأمل أن تجعل العقوبات الجديدة التي فرضت على موسكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عقلانيا".

وأعرب ترامب عن أمله، أن تُرفع قريبا العقوبات التي فرضتها واشنطن لتوّها على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا ردّا على عدم إحراز تقدم في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي لدى استقباله روته، أنه يعتقد أن بوتين أصبح مستعدا الآن للتفاوض بشأن أوكرانيا.

وتابع قائلا: "حان الوقت لفرض عقوبات على روسيا، وآمل ألا تستمر هذه العقوبات طويلا".

وعن إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا مع بوتين، أوضح ترامب: "لم أشعر بأن عقد اجتماع مع بوتين سيكون مناسبا لذلك ألغيته"، مشيرا إلى أن محادثاته مع بوتين "تكون جيدة دائما لكنها لا تؤدي إلى أي نتيجة".

واسترسل ترامب قائلا: "أعتقد أن شيئا ما سيتحقق أو سينجح بشأن روسيا وأوكرانيا".

وعن الدور الصيني في حل الأزمة الأوكرانية، قال ترامب: "سأتحدث مع الرئيس الصيني عن ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا أعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينج يمكن أن يكون له تأثير كبير على بوتين"، مشددا على أنه "لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا".