كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيًا في اتجاه الشرق



وكالات

قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الشرق، ولم يقدم تفاصيل عن عملية الإطلاق.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء في وقت سابق، أن الإطلاق كان باتجاه البحر قبالة ساحل كوريا الشمالية الشرقي.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية صواريخ باليستية في 8 مايو، عندما أطلقت عدة صواريخ قصيرة المدى من ساحلها الشرقي.

وترفض كوريا الشمالية الحظر الدولي الذي تدعمه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى على تطوير صواريخها الباليستية.

يأتي هذا الإطلاق قبل زيارة زعماء عالميين إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل للمشاركة في منتدى اقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، بينهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج.

واستعرضت كوريا الشمالية أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات هذا الشهر في عرض عسكري حضره رئيس الوزراء الصيني.

وقبل أسبوع، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن التكنولوجيا الروسية قد تكون استُخدمت في صاروخ كوريا الشمالية الباليستي الجديد العابر للقارات.

وكشفت كوريا الشمالية عن صاروخها الباليستي العابر للقارات «هواسونج-20» في عرض عسكري الأسبوع قبل الماضي.

جاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة ردا على سؤال طرحه أحد المشرعين خلال جلسة استماع في البرلمان، وفقا للغد.