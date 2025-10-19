وكالات

أفاد موقع يسرائيل هيوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على أكثر من 130 هدفا في قطاع غزة اليوم الأحد.

وأكد مسئول إسرائيلي كبير لقناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على توصية جيش الاحتلال بشأن وقف دخول المساعدات الإنسانية وغلق جميع معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء تنفيذ عمليات جوية لاستهداف العديد من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال خلال بيان له اليوم الأحد، "بدأنا ضربات على أهداف تابعة لحماس في جنوب غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار اليوم".

ومن جانبه، أكد مراسل قناة الجزيرة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء اليوم الأحد، مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى إلأى أن إسرائيل شنت سلسلة غارات جوية كثيفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي قوله، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في غزة ردًا على "خرق" حركة حماس للاتفاق، وفق زعمها.