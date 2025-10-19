مصراوي

أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان.

وأكد آصف، أن سيتوقف مسلسل الإرهاب الممتد من أفغانستان إلى الأراضي الباكستانية فورا، موضحا أن وفدي باكستان وأفغانستان سيجتمعان مجددا في اسطنبول في 25 أكتوبر لمناقشة تفاصيل الاتفاق.

وعبّر آصف، عن امتنانه لكل من قطر وتركيا لمساهمتهما في جهود الوساطة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن باكستان وأفغانستان اتفقتا خلال جولة مفاوضات بالدوحة على وقف فوري لإطلاق النار، كما توافقتا على عقد اجتماعات متابعة لضمان استدامة وقف إطلاق النار.

وأشارت الخارجية القطرية، إلى أن الدوحة تتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، كما تتطلع إلى أن تشكل هذه الخطوة أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة.

وكان البلدان تبادلا إطلاق النار خلال الأيام الماضية، بعد غارات باكستانية استهدفت مواقع لحركة طالبان باكسان، في ما اعتبرته كابل انتهاكا لسيادتها نافية أي صلة تربطها بالجماعة.