ليبيا: هدوء بعد اشتباكات مسلحة وتعليق الدراسة غرب طرابلس

كتب : مصراوي

02:09 م 16/10/2025

ليبيا

طرابلس - (د ب أ)

عاد الهدوء إلى مدينة الزاوية الليبية، بعد توقف اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة فجر اليوم الخميس بالحرشة وقرب الإشارة الضوئية أولاد صقر غرب العاصمة طرابلس.

وأفادت قناة "ليبيا الأحرار" بـ "تعليق الدراسة ليوم واحد في المدارس الواقعة في نطاق الاشتباكات على طريق المصفاة، وذلك تحسبا لأي تصعيد، وحفاظا على سلامة التلاميذ".

وكانت منطقة الحرشة، وتحديدا طريق المصفاة بالزاوية، شهدت اشتباكات عنيفة وإطلاق نار كثيف بين مجموعتين مسلحتين أواخر سبتمبر الماضي، أدت إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية، وتعليق الدراسة ببعض المدارس.

ليبيا طرابلس اشتباكات ليبيا

