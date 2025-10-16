مستشار أمريكي: بدء تشكيل قوة الاستقرار الدولية المعنية بغزة

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مستشار أمريكي كبير، الخميس، إن هناك محادثات إيجابية للغاية بمشاركة الولايات المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى غزة، معلنا بدء المرحلة التالية من اتفاق غزة.

وأشار المستشار الأمريكي، إلى بدء تشكيل قوة الاستقرار الدولية المعنية بغزة، مؤكدا أن الوضع لا يزال حساسا للغاية بعد عامين من الحرب في القطاع.

وأوضح المستشار الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة العمل مع الطرفين وحثهما على تهيئة الظروف المناسبة لنزع السلاح من غزة، زاعما أن هناك تقارير عن قتل حماس مدنيين بغزة ونعمل مع الوسطاء لإيصال رسالة "بأننا نريد وقف ذلك".

وأكد أن الأولويات الآن هي إنهاء الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية واستعادة جثث الأسرى المتبقية، مشددا على أنه لن يجبر أحد سكان غزة على المغادرة.