أفادت تقارير إعلامية، الثلاثاء، بوصول موكب الصليب الأحمر لاستلام جثامين أسرى إسرائيليين في مدينة غزة.

وقال مراسل "الجزيرة"، إن سيارات الصليب الأحمر دخلت إلى مكان مغلق لتسلم جثامين أسرى إسرائيليين في مدينة غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر، أن من المتوقع أن تطلق حماس سراح جثامين عددا من الأسرى الإسرائيليين الليلة، كما أن من المتوقع أن تفرج الحركة عن جثامين 4 أسرى آخرين غدا.

وصرّح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه وصلته أخبار تتعلق بالإفراج عن جثامين قتلى خلال الساعات المقبلة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأخر حركة المقاومة الفلسطينية حماس في إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين القتلى لديها.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، الثلاثاء: "لقد عاد جميع الأسرى العشرين وهم يشعرون بأنهم في حالة جيدة كما هو متوقع. لقد تم رفع عبء كبير، لكن المهمة لم تنته بعد. ولم يتم إرجاع الموتى كما وعدوا! المرحلة الثانية تبدأ الآن!"

من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، أن التقديرات الأولية بشأن جثامين الأسرى كانت تشير إلى أن عملية تسليم جثث الأسرى ستستغرق عدة أسابيع، إلا أن المفاجأة تمثلت في تسليم أربع جثث فقط حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن حركة حماس تمتلك معلومات حول عدد أكبر من الأسرى القتلى، وليس عن أربعة فقط، فيما تلتزم القيادة السياسية الإسرائيلية الصمت بشأن ما إذا كان التأخير في تسليم الجثث يُعد أزمة في تنفيذ الاتفاق أم مجرد تأخير مؤقت.