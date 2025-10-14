لبنان تعرب عن تقديرها لدور مصر الريادي في تحقيق السلام بغزة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، يوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي،، حيث بحث الوزيران التعاون الثنائي ومخرجات قمة شرم الشيخ للسلام.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين استعرضا مسار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، لتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات، والبناء على ما يجمعهما من روابط تاريخية وأخوية راسخة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول الاتصال التطورات الأخيرة المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث أشاد الوزير اللبناني بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخضت عنه من انفراجة مهمة في الجهود الرامية إلى وقف الحرب، معرباً عن بالغ التقدير للدور القيادي الذي يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وقيادة المساعي العربية والدولية للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن حقن الدماء وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.