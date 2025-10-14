بي بي سي

حذّر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من أن الشرق الأوسط سيُواجه مصيراً مظلماً مالم تُستأنف عملية سلام تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وجاء حديث الملك في مقابلة حصرية مع برنامج "بانوراما" على بي بي سي، بينما كان يستعد لحضور قمة في شرم الشيخ في مصر لمناقشة خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكوّنة من 20 نقطة بشأن المنطقة.

عُقدت القمة في اليوم الذي أَطلقت فيه حركة حماس سراح آخر الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في غزة مقابل إفراج إسرائيل عن سجناء ومعتقلين فلسطينيين.

وقال الملك عبد الله: "إذا لم نحلّ هذه المشكلة، وإذا لم نجد مستقبلاً للإسرائيليين والفلسطينيين أو علاقة مستقبلية بين العالمين العربي والإسلامي وإسرائيل، فنحن نواجه مصيراً مظلماً".

وأوضح الملك أن المنطقة شهدت محاولات سلام عديدة فاشلة، وأن تنفيذ حل الدولتين – أي إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل – هو الحل الوحيد.

وأضاف: "آمل أن نتمكن من إعادة الأمور إلى مسارها، لكن ذلك يحتاج إلى أفق سياسي، لأنه إذا لم نحلّ هذه المشكلة، فسنجد أنفسنا نعود إليها مرة بعد أخرى".

ورفضت إسرائيل مراراً حل الدولتين، ففي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته الصريحة له.

وادعى نتنياهو خلال كلمته: "في الواقع، لقد كانت لديهم فعلياً دولة فلسطينية – في غزة. فماذا فعلوا بتلك الدولة؟ سلام؟ تعايش؟ كلا، لقد هاجمونا مراراً وتكراراً، في إشارة إلى السابع من أكتوبر.

لكن في الجمعية العامة ذاتها، دعا الرئيس ترامب العاهل الأردني وعدداً من قادة المنطقة إلى اجتماع عرض خلاله خطته للسلام.

وقال الملك عبد الله: "كانت رسالته لنا جميعاً هي: 'يجب أن يتوقف هذا، يجب أن يتوقف الآن' - فقلنا له: "تعلم يا سيادة الرئيس، إن كان هناك من يستطيع فعل ذلك، فهو أنت".

وفي إشارة إلى الحرب والأحداث التي تلتها خلال العامين الماضيين، بما في ذلك حرب إسرائيل مع إيران والهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في قطر الشهر الماضي، تساءل الملك عبد الله: "إلى أي مدى اقتربنا من اندلاع صراع إقليمي كان يمكن أن يشمل العالم بأسره؟".

وبالحديث عن نتنياهو، قال العاهل الأردني إنه لا "يثق بأي كلمة يقولها"، لكنه أضاف أنه يعتقد بوجود إسرائيليين يمكن للقادة العرب العمل معهم لبناء السلام.

أما بشأن حركة حماس وموافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية مستقلة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، فقال الملك إنه تلقى تأكيدات من الأطراف "التي تعمل بشكل وثيق جداً معهم – قطر ومصر – وتشعر بتفاؤل كبير بأنهم سيلتزمون بذلك".

لكن الملك حذّر من أن "الشيطان يكمن في التفاصيل" في الاتفاق الذي توسّط فيه ترامب، مشدداً على أنه بمجرد تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، من الضروري أن يظل الرئيس الأمريكي منخرطاً في العملية.

وقال: "في مناقشاتنا مع الرئيس ترامب، هو يدرك أن المسألة لا تتعلق فقط بغزة أو بأفق سياسي محدد. إنه ينظر إلى تحقيق السلام في المنطقة بأكملها. وهذا لن يتحقق ما لم يكن للفلسطينيين مستقبل".

وقّع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994، رغم معارضة كثيرين داخل البلاد لذلك.

أبرم اتفاق السلام والد الملك الحالي، الملك الحسين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين، الذي اغتاله يهودي متطرف في العام التالي.

وسألت بي بي سي الملك عبد الله عمّا إذا كان يعتقد أنه سيرى اتفاق سلام نهائياً يشمل قيام دولة فلسطينية خلال فترة حياته..

فأجاب: "يجب أن أفعل، لأن البديل سيكون على الأرجح نهاية المنطقة. أتذكر أن والدي، في أواخر حياته، كان يقول: 'أريد السلام لأبنائي وأحفادي'.. لدي حفيدان، وهما يستحقان ذلك السلام. كم سيكون الأمر فظيعاً إن كبرا ليقولا الشيء نفسه الذي قاله والدي قبل سنوات؟".

وأضاف: "أعتقد أن هذا ما يدفعني أنا وكثيرين في المنطقة، لأن السلام هو الخيار الوحيد. لأنه إن لم يتحقق، فكم مرة يجد الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة، نفسه منجذباً إلى هذا الصراع؟ لقد مضت 80 سنة، وأعتقد أن الوقت حان لنقول جميعاً: كفى".

وفقاً لمسؤولي وزارة الصحة الفلسطينية،استشهد أكثر من 67 ألف شخص على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

ولا يمنحنا التاريخ سبباً قوياً للأمل، لكن الملك عبد الله يعتقد أن هذه لحظة تحمل إمكانية حقيقية لتحقيق السلام.