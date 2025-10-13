أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين عن أمله في أن تلبي النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ للسلام آمال الأشقاء في قطاع غزة وتسهم في التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وقال أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية، ونأمل أن تكون منطلقا لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة، وتسهم في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، متطلعين إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع".