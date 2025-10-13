إعلان

أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية

كتب : مصراوي

11:51 م 13/10/2025

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الاثنين عن أمله في أن تلبي النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ للسلام آمال الأشقاء في قطاع غزة وتسهم في التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وقال أمير قطر، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية، ونأمل أن تكون منطلقا لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في قطاع غزة، وتسهم في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، متطلعين إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع".

أمير قطر قمة شرم الشيخ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

