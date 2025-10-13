إعلان

إذاعة الجيش الإسرائيلي: قائمة الرهائن التي نشرتها حماس تتوافق مع المعلومات لدى إسرائيل

كتب : مصراوي

07:25 ص 13/10/2025

حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قائمة الرهائن التي نشرتها حماس تتوافق مع المعلومات لدى إسرائيل، وفقا للعربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم التنسيق بين حماس والصليب الأحمر بشأن الإفراج عن الرهائن.

وتحركت قوافل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى مواقع اصطحاب الرهائن الإسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم دعوة عائلات الرهائن للاستعداد للذهاب إلى قاعدة رعيم العسكرية لاستقبال المحتجزين.

ونشرت قبل قليل، حركة حماس قائمة تضم 20 اسما للرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس حماس والصليب الأحمر قائمة الرهائن الرهائن موعد صفقة تبادل الأسرى الأسرى موعد تبادل الأسرى استقبال الأسرى الفلسطينيين تعديل قائمة الأسرى نظام حماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل
مجدي الجلاد: رئيس جديد للبرلمان وحكومة جديدة قريبًا