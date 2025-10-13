

وكالات

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن قائمة الرهائن التي نشرتها حماس تتوافق مع المعلومات لدى إسرائيل، وفقا للعربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم التنسيق بين حماس والصليب الأحمر بشأن الإفراج عن الرهائن.

وتحركت قوافل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى مواقع اصطحاب الرهائن الإسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم دعوة عائلات الرهائن للاستعداد للذهاب إلى قاعدة رعيم العسكرية لاستقبال المحتجزين.

ونشرت قبل قليل، حركة حماس قائمة تضم 20 اسما للرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم.