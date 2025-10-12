إيران: دعمنا لاتفاق غزة لا يعني الموافقة على السياسة الأمريكية

طهران - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إنه لا ينبغي فهم موافقة إيران المبدئية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على أنها تأييد لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

وأوضح عراقجي في حديثه للتلفزيون الإيراني الرسمي: "السيد ترامب يعبر عن مواقفه المفضلة بأساليب مختلفة، لكنها في الغالب تتعارض مع قناعاتنا العقائدية".

وشدد على أن دعم إيران لمبادرة السلام يهدف فقط إلى إنهاء أعمال العنف، لكنه أضاف أن آفاق تحقيق سلام واقعي في الأراضي الفلسطينية لا تبدو قريبة.

وأضاف عراقجي: "هناك اختلاف جوهري بين الموقف الراهن وآفاق المستقبل ذاتها التي لا تزال غامضة للغاية"، مضيفا أن إسرائيل، على وجه الخصوص، لم تلتزم مرارا بمثل هذه الاتفاقات.

ويشكل دعم الجماعات المسلحة مثل حماس، والسعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عنصرين أساسيين في عقيدة السياسية الخارجية الإيرانية. ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، لم تعترف طهران بإسرائيل كدولة، وتتجنب الإشارة إليها بالاسم.