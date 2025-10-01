إعلان

بابا الفاتيكان: آمل أن تقبل حماس بخطة ترامب لإحلال السلام في غزة

كتب : مصراوي

02:41 ص 01/10/2025

البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان

وكالات

أثنى بابا الفاتيكان ليو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة المكونة من 20 بندا وعبر عن أمله في أن تقبلها حركة حماس.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن البابا ليو قوله: "هناك عناصر مثيرة للاهتمام للغاية في الخطة، آمل أن تقبلها حماس ضمن الإطار الزمني المحدد".

ولم تشارك حماس في المحادثات التي أفضت إلى الاقتراح الذي يدعوها إلى نزع سلاحها، وهو مطلب سبق أن رفضته، إذ قالت الحركة: "إنها ستدرس الخطة بحسن نية وستقدم ردا عليها".

كان البابا ليو يتحدث إلى الصحفيين في أثناء مغادرته مقر إقامته الصيفي في كاستل جاندولفو، الذي اعتاد زيارته بانتظام.

وعلق أيضا على أسطول الصمود العالمي الذي يحاول نقل مساعدات إنسانية إلى غزة، والذي يواجه خطر التعرض لهجوم إسرائيلي في الساعات القادمة.

وتوعدت إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن الحصار البحري الذي تفرضه على غزة في الوقت الذي تشن فيه حربها على قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 65 ألف مواطني فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

وقال البابا ليو: "يقول الناس من جميع الأطراف دعونا نأمل ألا يكون هناك عنف، وأن يعامل الناس باحترام هذا أمر مهم للغاية".

