إعلام عبري: وزير إسرائيلي يقترح إقامة مؤتمر دولي لمناقشة تقسيم سوريا

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، إن مجلس الوزراء المصغر برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس عقد قبل يومين اجتماعا لمناقشة الأوضاع في سوريا.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المصغر قبل يومين ركز على مخاوف إسرائيل من تنامي الدور التركي في سوريا، كما تطرق إلى التغيرات هناك مع التركيز على الشكوك تجاه قائد إدارة العمليات العسكرية أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع" والقلق على سلامة الأقليتين الدرزية والكردية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، قولها إن إسرائيل لن تترك المناطق التي استولت عليها في سوريا حتى يستقر الوضع وليس لديها نية للبقاء.

وذكرت الصحيفة، أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين طرح خلال الاجتماع مقترحا لإقامة مؤتمر دولي لمناقشة تقسيم سوريا.