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بعد 21 يومًا.. إيران تطلق سراح صحفية إيطالية من سجن إيفين سيئ السمعة

08:45 م الأربعاء 08 يناير 2025

الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا

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القاهرة- مصراوي

عادت الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا إلى روما، بعد إطلاق سراحها من سجن إيراني حيث أمضت أسابيع في الاحتجاز.

وتعمل "سالا" مراسلة لصحيفة Il Foglio الإيطالية اليومية، والتي كتبت اليوم على موقع X مصحوبة بصورة للصحفية في المطار: "هبطت صحفيتنا في تشامبينو (المطار) بعد إطلاق سراحها صباح اليوم من سجن إيفين "سيئ السمعة" في طهران بعد 21 يوما من الاحتجاز".

واستقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية ونائب الوزير أنطونيو تاجاني ووالدي سالا في المطار للترحيب بها واستقبالها.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، قال مكتب ميلوني: "الطائرة التي تنقل الصحفية سيسيليا سالا إلى المنزل أقلعت قبل بضع دقائق من طهران.

وأضاف البيان "بفضل العمل المكثف على القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية، أفرجت السلطات الإيرانية عن الصحفية وستعود إلى إيطاليا".

وأبلغ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والدي الصحفية بالأخبار، خلال مكالمة هاتفية صباح الأربعاء، بحسب البيان.

وقالت وكالة أنباء شورا ميديا الإيطالية، حيث تعمل "سالا" أيضًا، إنها غادرت روما في 12 ديسمبر "بتأشيرة صحفية صالحة وحماية صحفي في مهمة. حيث أجرت الصحفية عدة مقابلات وأنتجت ثلاث حلقات من بودكاست ستوريز لـ Chora News'، لكن تم احتجازها في 21 ديسمبر الماضي. لكن لم يتم الإعلان عن الاحتجاز في البداية بعد طلب والديها والسلطات الإيطالية التزام الصمت، على أمل إطلاق سراح سريع.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلاً عن وزارة الثقافة الإيرانية، الشهر الماضي، إن سالا اعتقلت بعد "انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، لكن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قال بعد عدة أيام من اعتقالها "ما زلنا". لا نعرف التهم ".

يعد النظام الإيراني من أكثر النظم قمعًا في العالم فيما يتعلق بحرية الصحافة، ولا سيما قمع حقوق الإعلام بعد موجة من الاحتجاجات التي هزت البلاد في عام 2022.

أربع دول فقط - كوريا الشمالية وأفغانستان وسوريا وإريتريا - لديها سجلات أسوأ في حرية الصحافة، وفقًا لإحصاء سنوي جمعته منظمة مراسلون بلا حدود غير الربحية.

الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا رئيسة الوزراء الإيطالية سجن إيفين طهران
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