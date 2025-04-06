ماكرون ينشر فيديو مرافقة الرافال المصرية لطائرته: رمز لشراكتنا الاستراتيجية

وكالات

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاهد للحظات وصوله إلى الأراضي المصرية، مساء اليوم الأحد، بمرافقة مقاتلات "رافال" المصرية.

وعلّق ماكرون على الفيديو الذي نشره على حسابه بمنصة "إكس"، كاتبا: "وصلت إلى مصر بفخر مع رفقة جوية من مقاتلات رافال المصرية، رمز قوي لشراكتنا الاستراتيجية".

ومن المقرر أن تستغرق زيارة الرئيس الفرنسي في مصر 3 أيام يلتقي خلالها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا الإثنين، حيث تركز المحادثات الثنائية على مناقشة "الحاجة الملحة" لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

وتعد هذه الزيارة هي الرابعة في تاريخ زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، لتؤكد العلاقة الخاصة التي تربط بين الرئيسين الفرنسي والمصري وبلديهما، خاصة وأن هذه المرة تأتي في وقت مهم بالنسبة للمنطقة.