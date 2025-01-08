مسؤولون أمريكيون: بايدن قرر الإبقاء على تصنيفه الحالي لحكام سوريا الجدد وترك القرار لترامب

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن مبعوث الخارجية الأمريكية إلى سوريا دانييل روبنشتاين زار العاصمة السورية دمشق اليوم والتقى قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع.

ونقل الموقع عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن الإدارة الأمريكية في حوار مستمر مع السلطات المؤقتة في دمشق.

بدروها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت الإبقاء على تصنيفها الحالي لحكام سوريا الجدد وترك القرار لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأكد مسؤول أن لدى واشنطن مخاوف بشأن إدراج مقاتلين أجانب وجهاديين بمناصب داخل وزارة الدفاع السورية.