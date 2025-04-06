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إسرائيل: 16500 جندي تعرضوا لإصابات بدنية ونفسية في غزة

08:47 م الأحد 06 أبريل 2025

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

قالت إسرائيل إن نحو 16500 من جنودها تلقوا العلاج من إصابات بدنية ونفسية منذ أن بدأ أحد أكثر النزاعات الدموية في المنطقة منذ عام ونصف.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد، إن ما يقرب من نصف الجنود المصابين- 7300 -أصيبوا بمشكلات نفسية منذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي العمليات في غزة في أكتوبر 2023.

وقال ليمور لوريا، رئيس قسم إعادة التأهيل في الوزارة، إن المصابين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، ونوبات قلق واكتئاب.

وقالت إسرائيل إن أكثر من 400 جندي قتلوا منذ بدء العمليات في غزة بعد مقتل أكثر من 1200 شخص في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر عام 2023.

من جهة أخرى، استشهد أكثر من 50 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لمسؤولي الصحة التابعين لحركة حماس.

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