سيادتنا ليست قابلة للتفاوض.. بنما ترد على تهديدات ترامب بخصوص السيطرة على القناة

(مصراوي)

ردت الحكومة البنمية، اليوم الأربعاء، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن قناة بنما، مؤكدة تمسكها بسيادتها على القناة.

وقال وزير الخارجية البنمي، خافيير مارتينيز أتشا، في مؤتمر صحفي "السيادة على قناتنا ليست موضوعًا للتفاوض"، مضيفًا: "الأيادي الوحيدة التي تسيطر على القناة هي أياد بنمية، ولن يتغير ذلك أبدًا".

وأوضح مارتينيز، أن القناة "ليست مجرد ممر مائي، بل هي شريان حيوي يخدم التجارة العالمية والإنسانية".

وكان ترامب قد انتقد في ديسمبر الماضي رسوم عبور قناة بنما، معتبرًا إياها "غير عادلة بشكل كبير"، ودعا إلى إعادة فرض السيطرة الأمريكية على القناة إذا لم تُعالج الأمور وفقًا لما يراه "عادلًا".

وفي تطور لافت، أشار ترامب إلى أنه قد لا يستبعد استخدام القوة العسكرية من أجل استعادة السيطرة على القناة أو حتى على جزيرة جرينلاند، معتبرًا أن هذه المناطق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي.