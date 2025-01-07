في مزاد سوق الأسماك بطوكيو.. شركة تدفع 1.25 مليون يورو لشراء سمكة تونة

(وكالات)

نجحت مجموعة "أونوديرا" اليابانية للعام الخامس على التوالي في اقتناص سمكة التونة المميزة خلال المزاد الشهير في سوق تويوسو بطوكيو الذي يُعقد بشكل سنوي، حيث وُصفت السمكة التي دفعت فيها الشركة مبلغ مليون و250 ألف يورو بأنها استثنائية من حيث الجودة، ما دفع الشركة لدفع مبلغ يُعد ثاني أعلى سعر في تاريخ المزادات السنوية بالسوق.

وأشاد رئيس شركة ياماياكي الوسيطة في سوق تويوسو، يوكيتاكا ياماجوتشي، بجودة السمكة الفائزة هذا العام، قائلاً إنها "طازجة بشكل استثنائي"، وهو ما يعد إنجازًا لافتًا في ظل وفرة المعروض من التونة خلال الموسم الحالي.

وبعد ساعات من المزاد، أُتيحت الفرصة لرواد مطاعم مجموعة "أونوديرا" لتذوق السمكة، والتي وصفوها "بالأفضل على الإطلاق".

ويعتبر سوق تويوسو، امتدادًا لسوق تسوكيجي الشهير، حيث يُعد مركزًا عالميًا لتجارة الأسماك والمأكولات البحرية، كما أصبح مزاد التونة السنوي رمزًا للثقافة اليابانية، حيث تتنافس الشركات الكبرى للاستحواذ على أفضل أنواع التونة بهدف إبراز مكانتها وتعزيز جاذبيتها للعملاء.