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نتنياهو يدعو لمناقشة أمنية عاجلة بمشاركة بن غفير وكاتس وسموتريتش

10:30 ص الأحد 05 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، نادى لعقد مناقشة أمنية عاجلة في وقت لاحق اليوم بمشاركة كلا من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكان موقع "والا" الإسرائيلي، قد ذكر في وقت سابق اليوم، نقلًا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم إن تغيرات الوضع الإقليمي قد تدفع بطهران لاتخاذ خطوات "متطرفة" ضد إسرائيل.

نتنياهو بن غفير يسرائيل كاتس
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