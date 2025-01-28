صحيفة عبرية: نيوزيلندا تضع شرطًا لدخول الإسرائيليين إلى البلاد

وكالات



أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن هيئة الهجرة بنيوزيلندا تطلب من الإسرائيليين تفاصيل عن خدمتهم العسكرية كشرط لدخول البلاد.



وقالت الصحيفة العبرية إن هيئة الهجرة بنيوزيلندا ترفض طلب إسرائيلي بعد إدلائه بتفاصيل عن خدمته العسكرية.



ويواجه جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي ملاحقات قضائية في بعض دول العالم بتهمة ارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.



وفي وقتٍ سابق من يناير الجاري، كانت السلطات القضائية في البرازيل قد أصدرت أمرًا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، وذلك بناءً على شكوى جنائية تقدمت بها "مؤسسة هند رجب" الحقوقية، لكنه فر من البلاد.