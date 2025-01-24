منظمة أفغانية تشيد بقرار الجنائية الدولية باعتقال زعماء طالبان

كابول- (أ ب)

أشادت منظمة نسائية أفغانية اليوم الجمعة بقرار أصدرته المحكمة الجنائية الدولية باعتقال زعماء حركة طالبان بسبب اضطهادهم للنساء.

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الخميس، أنه طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من كبار مسؤولي حركة طالبان، بما في ذلك الزعيم هبة الله أخوندزاده.

يشار إلى أنه منذ استعادة حركة طالبان السلطة في البلاد في عام 2021، منعت النساء من العمل ودخول معظم الأماكن العامة والتعليم بعد الصف السادس.

وفي بيان لها، ذكرت حركة المرأة الأفغانية من أجل العدالة والتوعية بأنها احتفلت بقرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفته بأنه "إنجاز تاريخي عظيم".

وأضافت الحركة "إننا نعتبر هذا الإنجاز رمزا لقوة وإرادة المرأة الأفغانية ونعتقد أن تلك الخطوة ستبدأ فصلا جديدا من المساءلة والعدالة في البلاد".

ولم تعلق حكومة طالبان حتى الآن على الخطوة التي اتخذتها المحكمة.