تغير المناخ.. كارثة بيئية تهدد الأرض تبدأ بالقارة القطبية الجنوبية
05:08 م الخميس 16 يناير 2025
(وكالات)
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن كارثة بيئية محتملة تهدد الكرة الأرضية، جراء انفجار محتمل لعدد من البراكين في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت الصحيفة البريطانية، وفق الدراسة التي استندت لها، إن أكثر من 100 بركان يقعوا تحت سطح الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية قابلين للانفجار في أي وقت.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن العلماء القائمون على الدراسة، قالوا إن التغير المناخي يتسبب في ذوبان الغطاء الجليدي، وهو ما يؤدي لزيادة النشاط البركاني الذي ينتج عنه مزيد من الذوبان الجليدي على السطح.
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