حرائق لوس أنجلوس تلتهم لوحات نجل بايدن

القاهرة- مصراوي:

تسببت حرائق الغابات التي اجتاحت مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في احتراق مجموعة نادرة من الأعمال الفنية العائدة إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.

وكانت نحو 200 قطعة فنية مخزنة بالقرب من منزل محامي هانتر، كيفن موريس، في حي "باسيفيك باليساديس" الراقي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا بوست" الأمريكية.

وقدم محامي نجل بايدن سابقًا قرضًا قيمته 5 ملايين دولار لمساعدة هانتر في تسوية ديونه الضريبية، ويُموّل فيلمًا وثائقيًا عنه، يعيش في منزل فاخر، وكانت الأعمال الفنية لـ هانتر ضمن خسائر الكارثة التي التهمت المنطقة الراقية.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن قلقه إزاء احتمال تضرر منزل هانتر في "ماليبو" بلوس أنجلوس، لكنه لم يتطرق إلى فقدان أعماله الفنية.

وحتى الآن لا تزال مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تعاني جرّاء حرائق الغابات التي تواصل تمددها إلى مناطق جديدة كل يوم مدفوعة بالرياح، رغم الجهود المضنية التي تبذلها السلطات الأمريكية بمشاركة دولية لإخمادها.

