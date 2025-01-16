قبيل تسليم السلطة لترامب.. بايدن يدعو لإجراء تعديلات دستورية

واشنطن - (أ ب)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعديل الدستور الأمريكي لمنع أي رئيس من الحصول على حصانة عن الجرائم التي قد يرتكبها أثناء وجوده في المنصب.

واستخدم بايدن خطاب الوداع للأمة ليل الأربعاء/الخميس؛ للتحذير من تشكّل "أوليجارشية" للأثرياء للغاية في البلاد ومن "مجمع تقني-صناعي" ينتهك حقوق الأمريكيين ومستقبل الديمقراطية.

وخلال كلمته من المكتب البيضاوي، مع استعداده لتسليم السلطة يوم الإثنين للرئيس المنتخب دونالد ترامب، أعرب بايدن عن قلقه إزاء جمع السلطة والثروة لدى زمرة قليلة.

وقال بايدن: "اليوم، تتشكل في أمريكا أوليجارشية من ثروة وقوة ونفوذ مفرط تهدد ديمقراطيتنا بالكامل، وحقوقنا الأساسية وحرياتنا، وفرصة عادلة للجميع للتقدم"، وأشار إلى "تركيز خطير للسلطة في أيدي قلة من الأثرياء للغاية، مع عواقب وخيمة إذا تُركت إساءة استخدامهم للسلطة دون رادع".





