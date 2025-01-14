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"بعد الحديث عن الصفقة".. المكتب الإعلامي بغزة يحذر المواطنين من مخاطر غدر الاحتلال

04:04 م الثلاثاء 14 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات


حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، المواطنين من مخاطر غدر الاحتلال الإسرائيلي في ظل الحديث عن وقف إطلاق النار في القطاع.


وجاء تحذير المكتب، بعدما قال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى من العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، "وصلنا إلى مرحلة اللاعودة والأخبار مبشرة ومطمئنة".


وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصادر، اليوم الثلاثاء، أنه "إذا لم يتم إجراء أي تغييرات في اللحظة الأخيرة فمن الممكن الإعلان عن الصفقة اليوم".


الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة
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