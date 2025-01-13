جماعة "بوكو حرام" تقتل نحو 40 مزارعًا شمال شرق نيجيريا

داكار، السنغال- (أ ب)

قال مسؤول، اليوم الاثنين، إن متشددين قتلوا 40 مزارعا على الأقل خلال هجوم وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في شمال شرق نيجيريا.

وقال حاكم ولاية بورنو، باباجانا أومارا زولوم، إن مسلحين يشتبه في أنهم من مسلحي جماعة "بوكو حرام" هاجموا مزارعين وصيادين في منطقة دومبا في شمال غرب نيجيريا أمس الأحد.

وأوصى زولوم المدنيين بالبقاء داخل "المناطق الآمنة" المحددة.

وحملت "بوكو حرام"، وهي جماعة جهادية محلية في نيجيريا، السلاح في عام 2009 لمحاربة التعليم الغربي وفرض رؤيتها المتشددة للشريعة الإسلامية.

وأدى هذا الصراع، الذي يعد الآن الأطول في أفريقيا، إلى امتداد العنف إلى الدول المجاورة لشمال نيجيريا.