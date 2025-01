بالفيديو.. لحظات مروعة لتحطم طائرة أثناء إطفاء حرائق لوس أنجلوس

القاهرة- مصراوي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أن طائرة بدون طيار اصطدمت بطائرة مكافحة حرائق كانت تحلق فوق حريق باليساديس في لوس أنجلوس يوم الخميس ما أدى لتحطم الطائرتين.

وأكد مسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية، أن الطائرة هبطت بسلام، وأنه سيتم التحقيق في الحادث.

وجاء في البيان: "إنها جريمة فيدرالية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا للتدخل في جهود مكافحة الحرائق على الأراضي العامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لإدارة الطيران الفيدرالية فرض غرامة مدنية تصل إلى 75,000 دولار ضد أي طيار بطائرة درون يتدخل في عمليات مكافحة حرائق الغابات أو إنفاذ القانون أو الاستجابة للطوارئ أثناء تقييد الطيران المؤقت".

وصرح أنتوني ماروني، رئيس الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، قائلاً: "اصطدمنا اليوم بطائرة بدون طيار، وهي الحادثة الأولى من نوعها. اصطدمت طائرة سوبر سكوبر بطائرة بدون طيار صغيرة".

Terrifying Watch the haunting moment firefighting planes crash in the fiery apocalypse of Los Angeles during the relentless California fires. pic.twitter.com/AsBQSOTTwu