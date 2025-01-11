بالفيديو.. لحظات مروعة لتحطم طائرة أثناء إطفاء حرائق لوس أنجلوس

القاهرة- مصراوي

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أن طائرة بدون طيار اصطدمت بطائرة مكافحة حرائق كانت تحلق فوق حريق باليساديس في لوس أنجلوس يوم الخميس ما أدى لتحطم الطائرتين.

وأكد مسؤول في إدارة الطيران الفيدرالية، أن الطائرة هبطت بسلام، وأنه سيتم التحقيق في الحادث.

وجاء في البيان: "إنها جريمة فيدرالية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرًا للتدخل في جهود مكافحة الحرائق على الأراضي العامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لإدارة الطيران الفيدرالية فرض غرامة مدنية تصل إلى 75,000 دولار ضد أي طيار بطائرة درون يتدخل في عمليات مكافحة حرائق الغابات أو إنفاذ القانون أو الاستجابة للطوارئ أثناء تقييد الطيران المؤقت".

وصرح أنتوني ماروني، رئيس الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس، قائلاً: "اصطدمنا اليوم بطائرة بدون طيار، وهي الحادثة الأولى من نوعها. اصطدمت طائرة سوبر سكوبر بطائرة بدون طيار صغيرة".

Terrifying Watch the haunting moment firefighting planes crash in the fiery apocalypse of Los Angeles during the relentless California fires. pic.twitter.com/AsBQSOTTwu — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) January 11, 2025

وأضاف أن الحادث وقع أثناء مكافحة حريق باليساديس يوم الخميس، مشيرًا إلى أن الطائرة بدون طيار قد دُمرت، وأن طائرة سوبر سكوبر - وهي طائرة ضخمة ثابتة الجناحين تُستخدم لإسقاط كميات كبيرة من المياه - تعرضت لأضرار.

وأوضح ماروني: "لقد أحدثت الطائرة بدون طيار ثقبًا في الجناح، مما أدى إلى توقف الطائرة عن العمل".

وأكد ماروني أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يخطط الآن لنشر تقنية تُعرف بـ"الدروع الجوية" في منطقة الحريق لضمان منع أي طائرات بدون طيار أخرى من التحليق في أجواء منطقة مكافحة الحرائق.

ورغم قيود الطيران المؤقتة الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية، حاول العديد من طياري الطائرات بدون طيار تصوير الحرائق، مما أثار استياء السلطات.

وفي بيان منفصل صدر يوم الخميس، حذرت إدارة الطيران الفيدرالية من تحليق الطائرات بدون طيار بالقرب من حرائق الغابات. وأكدت الإدارة فرض قيود طيران مؤقتة (TFR) تغطي مساحات واسعة من المجال الجوي في لوس أنجلوس، مشيرة إلى أهمية الالتزام بهذه القواعد لتجنب الحوادث التي تعرقل جهود مكافحة الحرائق.