فنزويلا: مادورو يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة وسط إدانات دولية

كاراكاس، (فنزويلا)- (أ ب)

أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الجمعة، اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، وذلك رغم الإدانة الدولية لعملية إعادة انتخابه بوصفها غير شرعية، فيما تواصل حكومته قمع المعارضين.

من ناحية أخرى أفاد العاملون بالفندق الذي يقيم به زعيم المعارضة الفنزويلية إدموندو جونزاليس في جمهورية الدومينيكان بأنه لم يغادر الفندق، رغم الوعود التي قطعها المرشح الرئاسي السابق بالعودة إلى فنزويلا وتنصيبه كرئيس.

ولم يكشف جونزاليس أبدا عن تفاصيل خطته لدخول البلاد واستلام السلطة ، خاصة بالنظر إلى سيطرة مادورو الشديدة على الجيش والحكومة.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم السبت، أن جونزاليس أشار إلى نفسه، في مقطع فيديو، تم نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، إكس، في أعقاب أداء مادورو اليمين الدستورية، بوصفه"الرئيس المنتخب لجمهورية فنزويلا" واتهم مادورو بتنفيذ انقلاب.

قال جونزاليس "أنا أمثل إرادة حوالي 8 ملايين فنزويلي داخل البلاد، وإرادة ملايين المواطنين، الذين تم منعهم من التصويت في الخارج ومن واجبي الدفاع عن هذا التفويض".

وأضاف أنه "مستعد" للعودة إلى فنزويلا، في اللحظة المناسبة، داعيا الجيش في البلاد إلى "رفض الأوامر غير الشرعية"، التي أصدرها نظام مادورو.

وتابع "أواصل العمل على تهيئة الظروف لعودتي إلى فنزويلا وتولي رئاسة الجمهورية".

ومن جهة أخرى، أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة قرارا بتوسيع التدابير التقييدية ضد مسؤولين في فنزويلا، بعد وقت قصير من أداء الرئيس نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها ست سنوات.

وقرر المجلس تمديد إجراءات سابقة لمدة عام آخر، بما في ذلك قيود السفر المفروضة على 4 أفراد.

وكان الاتحاد الأوروبي قام بتعليق هذه القيود في مايو الماضي بهدف اتاحة الفرصة لتنظيم انتخابات شاملة وموثوقة وتعددية.





