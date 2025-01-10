لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شركة ترامب بصدد عدم حظر الصفقات الأجنبية الخاصة

11:16 م الجمعة 10 يناير 2025

شركة ترامب بصدد عدم حظر الصفقات الأجنبية الخاصة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

أصدرت شركة عائلة ترامب، اليوم الجمعة، مدونة مبادئ أخلاقية طوعية تمثل قطيعة كبيرة عن الولاية الأولى لدونالد ترامب، من خلال سماحها للشركة بإبرام صفقات مع شركات أجنبية خاصة.

ويحظر ما يُسمي بالكتاب الأبيض لقواعد السلوك على شركة ترامب إبرام صفقات مباشرة مع الحكومات الأجنبية، لكنه بسمح بإبرام صفقات مع شركات خاصة في الخارج.

وكانت مدونة لمبادئ وقواعد السلوك مكونة من ست صفحات وقعها ترامب قبل ثماني سنوات تحظر إبرام صفقات مع الحكومات الأجنبية والشركات الأجنبية.

وأعلنت شركة ترامب، أيضا أنها بصدد تعيين مستشار خارجي لمبادئ وقواعد السلوك لمراجعة الصفقات كما فعلت في ولايته الأولى.

شركة ترامب الصفقات الأجنبية الخاصة ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مسؤولون أمريكيون: صفقة وقف إطلاق النار في غزة ممكنة قبل 20 يناير

إعلان

إعلان

"ساحة حرب".. بايدن عن ما يحدث في لوس أنجلوس
حريق كاليفورنيا.. 13 صورة ترصد مشاهد الهروب والحسرة على وجوه مواطني أمريكا