شركة ترامب بصدد عدم حظر الصفقات الأجنبية الخاصة

(أ ب)

أصدرت شركة عائلة ترامب، اليوم الجمعة، مدونة مبادئ أخلاقية طوعية تمثل قطيعة كبيرة عن الولاية الأولى لدونالد ترامب، من خلال سماحها للشركة بإبرام صفقات مع شركات أجنبية خاصة.

ويحظر ما يُسمي بالكتاب الأبيض لقواعد السلوك على شركة ترامب إبرام صفقات مباشرة مع الحكومات الأجنبية، لكنه بسمح بإبرام صفقات مع شركات خاصة في الخارج.

وكانت مدونة لمبادئ وقواعد السلوك مكونة من ست صفحات وقعها ترامب قبل ثماني سنوات تحظر إبرام صفقات مع الحكومات الأجنبية والشركات الأجنبية.

وأعلنت شركة ترامب، أيضا أنها بصدد تعيين مستشار خارجي لمبادئ وقواعد السلوك لمراجعة الصفقات كما فعلت في ولايته الأولى.