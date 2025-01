ليلة رأس السنة.. صاعقة تضرب مبنى الكونجرس الأمريكي (فيديو)

وكالات

ضربت صاعقة مبنى الكونجرس الأمريكي ليلة رأس السنة الجديدة، حسب ما أظهرته مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكهن أنصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "رسالة إلهية" قد أُرسلت بعد أن ضربت صواعق مبنى الكونغرس الأمريكي ونصب واشنطن التذكاري في واشنطن العاصمة، ومركز التجارة العالمي ومبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك، عشية رأس السنة الجديدة، وفق ما نشرت صحيفة "نيوز ويك".

وأظهرت لقطات وصور تمت مشاركتها عبر الإنترنت تعرض المباني الأربعة للضرب بينما تجمع المحتفلون في جميع أنحاء الولايات المتحدة للاحتفال بالعام الجديد.

يأتي هذا في وقت من المقرر فيه أن يتم تنصيب ترامب للمرة الثانية رئيسا للبلاد في 20 يناير بواشنطن العاصمة.

US Capitol struck by lightning on New Year’s Eve.

Follow: @AFpost pic.twitter.com/pPzQczmr0b

— AF Post (@AFpost) January 1, 2025