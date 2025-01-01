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ليلة رأس السنة.. صاعقة تضرب مبنى الكونجرس الأمريكي (فيديو)

11:05 م الأربعاء 01 يناير 2025

صاعقة تضرب مبنى الكونجرس الأمريكي

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وكالات

ضربت صاعقة مبنى الكونجرس الأمريكي ليلة رأس السنة الجديدة، حسب ما أظهرته مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكهن أنصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "رسالة إلهية" قد أُرسلت بعد أن ضربت صواعق مبنى الكونغرس الأمريكي ونصب واشنطن التذكاري في واشنطن العاصمة، ومركز التجارة العالمي ومبنى إمباير ستيت في مدينة نيويورك، عشية رأس السنة الجديدة، وفق ما نشرت صحيفة "نيوز ويك".

وأظهرت لقطات وصور تمت مشاركتها عبر الإنترنت تعرض المباني الأربعة للضرب بينما تجمع المحتفلون في جميع أنحاء الولايات المتحدة للاحتفال بالعام الجديد.

يأتي هذا في وقت من المقرر فيه أن يتم تنصيب ترامب للمرة الثانية رئيسا للبلاد في 20 يناير بواشنطن العاصمة.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وعد ترامب بتغيير جذري إذا عاد إلى البيت الأبيض، بما في ذلك الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، والسماح للشركات "بالحفر والحفر والحفر" للوقود الأحفوري، وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية الجارية.

وكانت صحيفة "أمريكا فيرست بوست" وهي مؤسسة إعلامية مؤيدة لترامب قد نشرت ثلاثة مقاطع فيديو ذكرت أنها تُظهر ضربات البرق على مبنى الكابيتول ونصب واشنطن التذكاري ومبنى إمباير ستيت في ليلة رأس السنة الجديدة.

كريستيان زيجلر، أحد أنصار ترامب ومندوب سابق في المؤتمر الوطني الجمهوري، شارك لقطات البرق التي التقطت في الكابيتول هيل وأضاف: "ضرب البرق مبنى الكابيتول الأميركي بينما تختتم عام 2024 ونتجه إلى عام 2025. الله يرسل لنا رسالة".

وتم نشر المنشور على نطاق واسع، وحصل على أكثر من 440 ألف مشاهدة على منصة "إكس".

وشارك السيناتور مايك لي من ولاية يوتا لقطات من صاعقة البرق في مبنى الكابيتول، معلقا: "يبدو الأمر وكأنه فأل حسن. ماذا يخبرنا؟".

صاعقة تضرب مبنى الكونجرس ليلة رأس السنة دونالد ترامب الكونغرس الأمريكي نصب واشنطن التذكاري
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