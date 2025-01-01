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السعودية تعدم 6 إيرانيين أُدينوا بتهريب الحشيش إليها

05:41 م الأربعاء 01 يناير 2025

وزارة الداخلية السعودية

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الرياض - (د ب أ)

نفذت السلطات السعودية اليوم الأربعاء، حكم إعدام صادر ضد 6 إيرانيين أدينوا بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء إن "كلا من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني - إيرانيو الجنسية - أقدموا على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية في بيانها "أن التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

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