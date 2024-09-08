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لزيارة الخارجية الأولى.. الرئیس الإيراني یزور العراق الأربعاء المقبل

02:22 م الأحد 08 سبتمبر 2024

مسعود بزشكيان

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طهران - (د ب أ)

يعتزم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، زيارة العراق یوم الأربعاء المقبل، في أول زیارة خارجية له، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" اليوم الأحد.

ومن المقرر أن یعقد بزشكیان اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين، وأن یوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

وسبق أن أعلن السفير الايراني في العراق، محمد كاظم آل صادق، في تصریح خاص لمراسل وكالة "إرنا": "إن بزشكیان سيتوجه قريبا إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى تلبیة لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني".

وأضاف: "سيتم خلال الزيارة المرتقبة لبزشكیان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي كان من المقرر أن يوقعها رئيسا البلدين خلال زيارة رئيس الجمهوریة الشهید آية الله السيد، إبراهيم رئيسي، إلی هذا البلد".

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق محمد كاظم آل صادق
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