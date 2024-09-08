مرشح المعارضة للرئاسة في فنزويلا يغادر البلاد بعد منحه حق اللجوء في إسبانيا

إسبانيا - (أ ش أ)

فر مرشح المعارضة السابق للرئاسة الفنزويلية إدموندو جونزاليس إلى المنفى بعد منحه اللجوء في إسبانيا.

وأشارت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" إلى أن فرار جونزاليس يوجه ضربة قوية لملايين الأشخاص الذين علقوا آمالهم في حملته الانتخابية لإنهاء عقدين من حكم الحزب الواحد.

و أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز عن المغادرة المفاجئة للرجل الذي تعتبره المعارضة الفنزويلية والعديد من الحكومات الأجنبية الفائز الشرعي في السباق الرئاسي في يوليو، وفقا لأسوشيتيد برس .

وقالت إن الحكومة قررت منح جونزاليس ممرا آمنا للخروج من البلاد، بعد أيام فقط من إصدار أمر باعتقاله للمساعدة في استعادة "السلام والهدوء السياسي في البلاد".

من جانبهما،لم يعلق جونزاليس ولا زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشاد على هذا النبأ.

وفي الوقت نفسه، قالت حكومة يسار الوسط الإسبانية إن قرار التخلي عن فنزويلا كان قرار جونزاليس وحده وأنه غادر على متن طائرة أرسلتها القوات الجوية للبلاد.

وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس على منصة X للتواصل الاجتماعي: "إن إسبانيا ملتزمة بالحقوق السياسية والسلامة الجسدية لجميع الفنزويليين".