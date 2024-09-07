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BBC

الاحتلال يزعم محاولة شاب فلسطيني تنفيذ عملية دهس في رام الله

01:37 م السبت 07 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم الإبلاغ عن محاولة هجوم من سيارة عابرة في محطة وقود برام الله، حيث اندفعت سيارة فلسطينية باتجاه سيارة شرطة واصطدمت بها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم إلقاء القبض على قائد السيارة من قِبل قوات الشرطة وتم تسليمه للتحقيق في الواقعة، والتي حسب ادعائه لم يقع أي إصابات بسببها.

وفي إطار تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، أُصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرون بالاختناق بالغاز السام والمدمع، فجر اليوم السبت، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله.

جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية
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