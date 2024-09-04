بعد تصريحات نتنياهو.. الجامعة العربية: إسرائيل تخاطر بخسارة مصر

وكالات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن مواقف إسرائيل الأخيرة لا سيما ما يطلقه نتنياهو من "أكاذيب"، تخاطر بخسارة الدور المصري المحوري في المنطقة.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، قوله إن "رفض وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا هو موقف مصري واضح، مدعوم عربياً، ويتأسس على رفض إعادة فرض الاحتلال على قطاع غزة وأهله، كما أن له حجية قانونية وسياسية".

وتابع: "الحجج الإسرائيلية صارت مكشوفة، وأن نتنياهو لا يرغب في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وقد بات شعبه واعياً بهذه الحقيقة".

وأكد الأمين العام، أن "دور مصر واضح في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ومحاولة رئيس حكومة دولة الاحتلال إطلاق الاتهامات ضدها ليست سوى قنابل دخان يطلقها للتغطية على رغبته في إطالة أمد الحرب لحسابات سياسية وشخصية".

وجدد أبو الغيط "الدعوة لجميع الأطراف الدولية لممارسة الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، إنقاذاً للأرواح وإبعاداً لشبح التصعيد الإقليمي الخطير".

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكدت مصر على رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا.