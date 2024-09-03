إعلان

BBC

قوات الاحتلال تستهدف قائد سرية النخبة في حركة حماس

12:52 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2024

استهداف قائد سرية النخبة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف قائد سرية النخبة في حركة المقاومة الإسلامية حماس أحمد فوزي وادية.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن أحمد وادية، قاد الهجوم على بلدة نيتيف هعاسارا خلال هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وأفاد المتحدث العسكري الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي أن عملية استهداف أحمد وادية تمت من خلال عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وأضاف أدرعي، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على مكان تواجد وادية بتوجيه من فرقة غزة وجهاز الأمن العام.

استهداف قائد سرية النخبة حركة حماس قوات الاحتلال
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مراقب الدولة في إسرائيل: لا توجد مؤسسة تريد تحمل مسؤولية هجوم الـ7 من أكتوبر

إعلان

إعلان

* ليست أمريكا.. تقرير يكشف مفاجأة بشأن الدولة التي تمد إسرائيل بالسلاح
* بعد زيادة شرائح الاستهلاك.. ما سر خصم 378 جنيها من رصيد العداد "أبوكارت"؟