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BBC

رويترز: نقل المرشد الإيراني لمكان آمن

12:26 م السبت 28 سبتمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات
قالت وكالة رويترز البريطانية، إنه تم نقل المرشد الإيراني علي خامنئي إلى مكان آمن، مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة.

وفيما سبق زعم الجيش الإسرائيلي، مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله نجحت.

من جانبها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "لا يمكن لأحد أن يخرج حيا من الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت إلا بمعجزة".

الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني حسن نصر الله
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