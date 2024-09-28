عقب هجمات بيروت.. مطالبات بمغادرة لبنان وتأهب أمريكي بريطاني في قبرص



وكالات

وجّهت دول حول العالم، مساء الجمعة وصباح السبت، الدعوة لرعاياها لمغادرة لبنان بشكل عاجل، على خلفية التصعيد الإسرائيلي باستهداف العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، طالبت بريطانيا مواطنيها بمغادرة لبنان فورا على متن أقرب رحلة جوية ممكنة، قائلة إنها ستوفر مقاعد أكثر على متن الطائرات لإجلاء رعاياها الراغبين لمغادرة لبنان.

كذلك، طالبت اليابان مواطنيها في لبنان بسرعة مغادرتها، لافتة إلى أنها سترسل طائرة نقل عسكري إلى بيروت لإجلائهم.

وأوضح الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، أن طوكيو تدرس في الوقت الراهن سلامة رعاياها المتواجدين في لبنان، وتحثهم على مغادرته طالما لا تزال الرحلات التجارية المنتظمة في الخدمة.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أن قواتها الجوية تلقن أوامر بإرسال طائرات إلى الأردن واليونان، تأهبا لإجلاء مواطنيها في المنطقة إذا ما اقتضت الحاجة.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية، فإن طائرة نقل عسكري طراز "سي 130" ستستخدم لإجلاء قرابة 50 يابانيا متواجدين في لبنان.

وعلى ضوء الأحداث المتصاعدة، حثّت الحكومة الكندية جميع مواطنيها في لبنان على مغادرته عبر وسائل النقل المتاحة، كما حذرتهم من السفر إلى الجنوب اللبناني، موضحة أن الأوضاع الأمنية قد تؤثر على قدرتها على تقديم الدعم القنصلي.

بدورها، نصحت أستراليا مواطنيها بمغادرة لبنان على وجه السرعة، قائلة:

"ننصح جميع الأستراليين في لبنان بمغادرته فورا طالما أن إقامتهم غير ضرورية، ونحذر السفر إلى هناك في الوقت الحالي".

ومن جانبها، أكدت كوريا الجنوبية أنها ستقوم بإجلاء مواطنيها من لبنان وإسرائيل، في ظل الأوضاع الأمنية المتردية بين الطرفين.

وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم هونج كيون، إن سيول تتابع عن قرب تطورات الأحداث بالمنطقة، موضحا أن خطط إجلاء مواطنيه جاهزة.

من جانبها، جددت الولايات المتحدة عبر وزارة خارجيتها الدعوة لمواطنيها لعدم السفر إلى لبنان وطالبت المتواجدين هناك بالمغادرة.

تأهب عسكري أمريكي بريطاني

وكانت شبكة "سي إن إن" قالت، الأربعاء الماضي، إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نشرت عشرات العسكريين في قبرص،في ظل تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل.

وأشارت الشبكة، إلى أن القوات الأمريكية في قبرص تتجهز لمجموعة من الأحداث الطارئة بما فيها عمليات إجلاء محتملة لمواطنين أمريكيين من لبنان في حال اندلعت حرب شاملة، وفق ما صرح به مسؤولان أمريكيان.

وكان المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن "الجيش الأمريكي سينشر عددا محدودا من العسكريين إلى الأمام في المنطقة، من بابا الحيطة والحذر"، غير أنه لم يصرح بعدد القوات ومواقع انتشارها أو إلى أي سلاح ينتمون.

وفي عام 2006 خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله، لعبت قبرص دورا كبيرا في إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان، إذ ساعدت في إيواء وترحيل عشرات آلاف الأشخاص حينذاك.

وأكد نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية يانيس أنتونيو، أن الجزيرة في أعلى درجات الجاهزية للمساعدة إذا اقتضت الحاجة، وفق ما نقلته رويترز.

كذلك أعلنت بريطانيا، الثلاثاء الماضي، إرسال 700 جندي إلى قبرص استعداد لإجلاء مواطنيها من لبنان في حال اندلاع حرب.