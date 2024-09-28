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BBC

أمريكا تستنفر قواتها في الشرق الأوسط وتؤمن سفارتها بدول المنطقة

01:33 ص السبت 28 سبتمبر 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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كتب- وكالات:

‏وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن البنتاجون بتقييم وتعديل وضع القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، حسب ما يقتضي الأمر، وذلك بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت، وسط غموض حول مصير الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
وقال ‏البيت الأبيض إن بايدن وجه بتأمين سفارات الولايات المتحدة في دول المنطقة، بشكل عاجل.
وبحسب ‏البيت الأبيض فقد جاءت توجيهات بايدن بعد تقديم إحاطة للرئيس الأمريكي بشأن التطورات في لبنان.
وقال ‏مسؤول إسرائيلي كبير إن كبار قادة حزب الله كانوا هدفا للهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم يصدر حتى الآن بيان عن حزب الله عن مصير حسن نصرالله، رغم إعلان إسرائيل أن الهجوم كان يستهدفه.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا تستنفر قواتها الشرق الأوسط تؤمن سفارتها بدول المنطقة
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